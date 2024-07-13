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«Волны-убийцы» высотой с десятиэтажный дом встречают чаще, чем думали ученые

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Исследователи сделали важное открытие, запечатлев гигантскую волну в океане. Раньше считалось, что такие волны случаются очень редко, раз в 10 000 лет. Они называются «блуждающими волнами» или «волнами-убийцами» и считались мифом. Но новые данные показали, что эти волны встречаются гораздо чаще, чем мы думали.

«Волны-убийцы» высотой с десятиэтажный дом встречают чаще, чем думали ученые

Эти гигантские волны могут быть высотой до десятиэтажного дома и они становятся причиной затопления крупных кораблей. Спутники Европейского космического агентства установили, что такие «волны-убийцы» распространены повсюду и началось изучение их происхождения.

За последние два десятилетия более 200 супертанкеров и контейнеровозов были потоплены из-за этих волн. Моряки, пережившие такие волны, рассказывают удивительные истории о своих впечатлениях.

Ученые говорят, что причины затопления судов часто связаны с этими гигантскими волнами. Морские платформы также находятся под угрозой. Проект MaxWave использовал спутники, чтобы изучить эти волны и их влияние на судостроение.

Хотя проект MaxWave завершен, исследователи продолжают работать над улучшением конструкции судов и прогнозированием этих волн.

Они уже обнаружили, что волны-убийцы часто связаны с местами, где сталкиваются обычные волны с океанскими течениями, а также с погодными фронтами.

Источник: gazetabalakovo.ru.

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