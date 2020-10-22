Во Франции iPhone 12 будет продаваться с наушниками EarPods

Компания из Купертино приняла решение исключить EarPods из iPhone в этом году, заявив, что они более экологически чистые, но на самом деле это незаконно во Франции.

Причина? Считается, что поглощение радиочастотной энергии потенциально опасно для мозга, и телефоны излучают ее больше, когда они используются для телефонных звонков. О влиянии этого ведутся серьезные споры, но большинство стран проявляют осторожность, устанавливая законодательные ограничения на выходную мощность радиочастот.

В iPhone используется датчик приближения, чтобы определить, когда телефон прижимают к голове, и уменьшить мощность радиочастоты в соответствии с установленными законом пределами.

Однако Франция идет еще дальше, утверждая, что следует поощрять пользователей использовать наушники, чтобы держать телефон подальше от головы. По этой причине требуется, чтобы смартфоны продавались с наушниками или, по закону, «аксессуаром, позволяющим ограничить воздействие радиоэлектрического излучения на голову во время связи».

Это означает, что Apple должна включить наушники в коробку iPhone 12 во Франции — и решение, которое компания нашла, — это коробка в коробке.

Франция — единственный рынок в мире, где Apple будет поставлять наушники EarPods со своим iPhone 12. Но у производителя нет возможности расширять упаковку смартфонов только для французов! В итоге производитель поставляет iPhone и наушники в двух отдельных упаковках.