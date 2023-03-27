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Во Франции и других стран iPhone 15 лишится слота для SIM-карты

Автор На чтение 1 мин Просмотров 109 Опубликовано

iPhone 14 для рынка США предлагается только в eSIM, в устройстве нет физического лотка для SIM-карты, а вместо него в корпусе аппарате находится заглушка.
По данным зарубежных источников, iPhone 15 и iPhone 15 Pro во Франции будут предлагать тоже без физического слота.

Возможно такие смартфоны появятся и в других европейских странах. Такие выводы журналисты делают на текущих моделях iPhone 14.

К примеру, продаваемый во Франции iPhone 14 Pro модели A2890 также продают в Великобритании, Ирландии, Германии, Италии, Испании, Португалии, Австрии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и других странах Европы.

Стоит напомнить, что Apple стремится избавится в iPhone от слотов, разъёмов и физических кнопок. Ранее сообщалось, что в iPhone 15 получит сенсорные кнопки громкости и переключатель звука.

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