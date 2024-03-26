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Во Флориде детям до 14 лет запретили вести социальные сети

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В штате Флорида, США, вступил в силу закон, запрещающий детям младше 14 лет создавать аккаунты в социальных сетях. Закон также требует удаления учетных записей пользователей младшего возраста.

Сервисам, нарушающим закон, грозит штраф до 50 000 долларов. Ограничения также распространяются на сайты с сексуально откровенным контентом, пишет The New York TImes.

Флорида стала первым штатом, который принял такой строгий закон, хотя некоторые критикуют его, считая, что лучше было бы предложить улучшенные инструменты родительского контроля.

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