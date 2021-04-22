Во флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11 стали сгорать материнские платы

Владельцы Xiaomi Mi 11 столкнулись с резким выходом смартфонов из строя. Как оказалось, в аппаратах выгорает материнская плата. Такая поломка является очень редкой в современных гаджетах.

В сети уже достаточно много жалоб на Xiaomi Mi 11 с выгоревшей материнской платой, причем некоторые владельцы смартфонов об этом написали в социальной сети директору Xiaomi. Глава крупнейшей в мире компании пока не прокомментировал событие.

Все, кто уже столкнулся с поломкой, пишут что сначала смартфон внезапно начинает сильно нагреваться. Предположительно, это связано с неправильной работой системы отвода тепла.

Напомним, в Китае Xiaomi Mi 11 оказался очень популярным смартфоном, ведь компания за три недели реализовала более 1 млн устройств.