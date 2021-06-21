Внутренний «План посадки на Луну» Realme просочился в сеть

Известный китайский лидер поделился подробностями о внутреннем плане Realme под названием «План высадки на Луну» и рассказывает о достижениях компании. За три года бренд также стал лидером онлайн-продаж.

Кроме того, Realme объявила в отчете о 618 продажах в Китае, что продажи ее смартфонов превысили отметку в один миллион единиц, а по совокупным продажам компания входит в топ-2, когда дело доходит до смартфонов Android.

Компания, поддерживаемая OPPO, выступила с программной речью на Глобальном саммите 5G, организованном совместно Qualcomm и другими, и там Realme объявила, что планирует предоставить более 20 моделей телефонов 5G к концу 2022 года и стремится охватить 100 миллионов пользователей 5G к концу 2022 года. конец 2024 года.

Компания готовится к запуску нескольких новых продуктов, а также входит в несколько новых категорий, включая планшеты и ноутбуки. Мадхав Шет, генеральный директор Realme в Индии и Европе, также дразнил эти грядущие устройства.

Бренд недавно выпустил свой флагманский смартфон Realme GT 5G во всем мире, а теперь готовится выпустить его на индийском рынке. В конце этого месяца компания также планирует выпустить в Китае телефоны следующего поколения серии X — Realme X9 и X9 Pro. Компания явно стремится стать брендом стиля жизни, а не ограничиваться только смартфонами, следуя по стопам другой китайской компании Xiaomi.

Источник — Astera.