Внешнюю камеру ночного видения для смартфонов представила Ulefone

Китайская компания Ulefone выпустила внешнюю камеру ночного видения для смартфона, но пока она существует только с разъёмом USB-C.

Новинку оснастили качественным датчиком и четырьмя инфракрасными светодиодами. В характеристиках аксессуара указан CMOS-датчик Sony STARVIS IMX307.

Его объединили с широкоугольной оптикой позволяющей снимать с углом обзора 116 градусов.

Четыре инфракрасных светодиода способны осветить ночью объект на расстоянии до пяти метров.

Подключение камеры к смартфону происходит исключительно через USB-C. Камеру уже можно заказать на сайте производителя по цене 70 долларов.