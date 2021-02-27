Внешнюю камеру ночного видения для смартфонов представила Ulefone

Внешнюю камеру ночного видения для смартфонов представила Ulefone28.02.2021 01:02
Китайская компания Ulefone выпустила внешнюю камеру ночного видения для смартфона, но пока она существует только с разъёмом USB-C.
Новинку оснастили качественным датчиком и четырьмя инфракрасными светодиодами. В характеристиках аксессуара указан CMOS-датчик Sony STARVIS IMX307.
Его объединили с широкоугольной оптикой позволяющей снимать с углом обзора 116 градусов.
Четыре инфракрасных светодиода способны осветить ночью объект на расстоянии до пяти метров.
Подключение камеры к смартфону происходит исключительно через USB-C. Камеру уже можно заказать на сайте производителя по цене 70 долларов.
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