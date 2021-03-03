Внешний аккумулятор Apple с MagSafe может получить реверсивную зарядку

Внешний аккумулятор Apple с MagSafe может получить реверсивную зарядку03.03.2021 04:27
Apple не отказалась от нового поколения чехла со встроенным аккумулятором для смартфонов iPhone.
В коде iOS 14.5 была обнаружена информация про новый Apple Smart Battery Case, который должны выпустить в первом полугодии текущего года.
Если верить инсайдеру Джону Проссеру, чехол будет оснащен реверсивной беспроводной зарядкой.
Таким образом, беспроводным способом можно будет заряжать беспроводные наушники AirPods или другие гаджеты с поддержкой беспроводной зарядки.
Когда выйдет новое поколение Apple Smart Battery Case пока не известно.
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