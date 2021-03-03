Внешний аккумулятор Apple с MagSafe может получить реверсивную зарядку

Apple не отказалась от нового поколения чехла со встроенным аккумулятором для смартфонов iPhone.

В коде iOS 14.5 была обнаружена информация про новый Apple Smart Battery Case, который должны выпустить в первом полугодии текущего года.

Если верить инсайдеру Джону Проссеру, чехол будет оснащен реверсивной беспроводной зарядкой.

Таким образом, беспроводным способом можно будет заряжать беспроводные наушники AirPods или другие гаджеты с поддержкой беспроводной зарядки.

Когда выйдет новое поколение Apple Smart Battery Case пока не известно.