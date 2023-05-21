Власти США запретили экспорт в Россию смартфонов, наушников, духовок и другой техники

Правительство США ввело новые санкции против России и Беларуси, в новых ограничениях появился список, запрещающий поставки свыше 1200 наименований товаров.

Под запрет попали микрофоны, диктофоны, наушники разных типов и размеров, кондиционеры, стиральные, посудомоечные, швейные машины, микроволновые печи, электрические утюги, тостеры, кофеварки, электробритвы и машинки для стрижки волос, аппараты для фильтрации и очистки воды. Под запрет даже попало оборудование для пекарни.

По мнению Минпроторга США, в списке находится товары, которые России якобы помогают поддерживать военные действия на территории Украины.

При этом поставщики перечисленных в списке товаров могут запросить разрешение на экспорт перечисленной техники, но лицензия будет оформлена если поставщик докажет, что товар необходим для обеспечения здоровья российских граждан или гуманитарных целей.