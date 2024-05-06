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Власти США за $480 000 продали на аукционе суперкомпьютер Cheyenne

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Суперкомпьютер Cheyenne, состоящий из 30 серверных стоек, на старте аукциона оценили в 2,5 тыс. долларов.

Однако в результате, компьютер реализовали за 480 085 долларов и это несмотря на некоторые проблемы в системе.

Согласно данным управления общих служб США, примерно 1% вычислительных узлов вышло из строя, преимущественно из-за ошибок ECC (коррекция ошибок) в модулях DIMM.

На момент своего выхода в 2016 году Cheyenne занимал 20-е место в списке самых мощных суперкомпьютеров в мире. Он базируется на 8064 18-ядерных процессорах Intel Xeon E5-2697v4 и имеет 313 ТБ оперативной памяти и 40 ПБ хранилища данных. Система потребляет 1,7 МВт мощности и обеспечивает производительность в 5,34 PFLOPS.

Покупателю суперкомпьютера Cheyenne будет необходимо самостоятельно организовать вывоз системы, состоящей из 30 серверных стоек, а затем собрать ее на месте, где планируется установка.

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