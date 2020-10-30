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Власти США разрешили компаниям продавать чипы для Huawei

30.10.2020 11:34

Согласно отчету Financial Times (FT), США начали разрешать производителям микросхем поставлять компоненты для Huawei. Единственное предостережение: компоненты не должны использоваться в 5G-бизнесе китайского бренда.

Министерство торговли США «в недавних беседах сообщало компаниям, что, хотя лицензии на поставку Huawei обрабатываются с целью отказа, это можно преодолеть, если вы продемонстрируете, что ваша технология не поддерживает 5G», — сказал неназванный производитель микросхем, участвовавший в обсуждениях с властями США, сообщили FT. Сообщается, что производитель микросхем имел в виду инфраструктурный бизнес Huawei для 5G.

Этот шаг может стать огромным благом для Huawei, которую с прошлого года подкашивает запрет на торговлю в США . Последние ограничения правительства США запретили Huawei закупать любое оборудование, изготовленное с использованием американских технологий. Из-за этих санкций Huawei потеряла TSMC как производителя чипов, положив конец ее процессорам Kirin.

Между этим последним упрощением и переходом, позволяющим Samsung Display поставлять OLED-панели для Huawei, похоже, что облако ограничений США медленно снимается с китайского производителя телефонов.

Несмотря на то, что США, как сообщается, продолжат ограничивать доступ компании к оборудованию 5G, возобновление использования других компонентов чипа может означать, что история с Kirin в конце концов не окончена.

FT сообщает, что две азиатские полупроводниковые компании заявили, что с оптимизмом смотрят на получение лицензий на ведение бизнеса с Huawei. «Нам сообщили, что чипы для мобильных устройств не проблема», — сказал один из них.

Министерство торговли США официально не сообщило об этих мерах по оказанию помощи, так что пока это игра, которую нужно ждать и смотреть.

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