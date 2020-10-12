Власти США хотят заставить Google продать браузер Chrome

Юстиция США может лишить компанию Google браузера Chrome, а также часть прибыли от рекламы.

Власти США готовят иск против компании Google, которую намерены обвинить в нарушении антимонопольного законодательства, и если суд будет на стороне властей, то Google заставят продать самый популярный браузер в мире.

Министерство юстиции США и генеральные прокуроры ряда штатов обратились к конкурентам поискового гиганта с целью узнать какую часть бизнеса Google должна продать третьим лицам.

Оказалось, что компания должна лишится своего браузера, который сейчас занял долю 66,3% среди всех доступных браузеров в мире.

По словам конкурентов, Google контролирует историю просмотров интернет страниц через Chrome и активно используют эту информацию для рекламы.

Помимо продажи браузера Google могут обязать ограничить возможность использование данных просмотра интернет-страниц.