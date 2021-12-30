Такую сумму освоят до 2024 года на планшеты, предназначенные для работников госорганизаций и чиновников.

О том, что власти потратят 38 млрд рублей на обеспечение чиновников планшетами на российской ОС со ссылкой на документ сообщает CNews.

Уточняется, что это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

В документе, как утверждается, говорится о том, что 38 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета до 2024 года на покупку планшетов, оснащенных российской ОС и приложениями, созданными для этой системы.

Стоит отметить, что ранее более 350 тыс. планшетов были приобретены для проведения Всероссийской переписи населения.