Власти РФ хотят запретить продажу смартфонов без RuStore

В России предложили законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков в иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play.

Если законопроект будет принят, то продажа смартфонов и планшетов в России будет разрешена только при условии наличия доступа к магазину приложений RuStore.

Это означает, что покупатели устройств на территории России смогут устанавливать и обновлять приложения через этот магазин.

На данный момент RuStore доступен для использования на устройствах с операционной системой Android. Однако производители устройств Apple ограничивают возможность скачивания RuStore и других сервисов из независимых источников.

Это ограничение применяется и к приложениям российских банков. В результате российским пользователям приходится менять устройства, чтобы иметь доступ к российским приложениям и осуществлять платежи и банковские операции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее высказывала обеспокоенность тем, что из магазина приложений App Store удалены сервисы большинства российских банков, и устройства не позволяют устанавливать приложения, загруженные из других источников. ФАС не исключает возможности нарушения антимонопольного законодательства.

Этот законопроект пытается регулировать доступ к приложениям и создать равные условия для российских разработчиков в магазинах приложений.