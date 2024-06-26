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Власти РФ хотят запретить продажу смартфонов без RuStore

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

В России предложили законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков в иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play.

Если законопроект будет принят, то продажа смартфонов и планшетов в России будет разрешена только при условии наличия доступа к магазину приложений RuStore.

Это означает, что покупатели устройств на территории России смогут устанавливать и обновлять приложения через этот магазин.

На данный момент RuStore доступен для использования на устройствах с операционной системой Android. Однако производители устройств Apple ограничивают возможность скачивания RuStore и других сервисов из независимых источников.

Это ограничение применяется и к приложениям российских банков. В результате российским пользователям приходится менять устройства, чтобы иметь доступ к российским приложениям и осуществлять платежи и банковские операции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее высказывала обеспокоенность тем, что из магазина приложений App Store удалены сервисы большинства российских банков, и устройства не позволяют устанавливать приложения, загруженные из других источников. ФАС не исключает возможности нарушения антимонопольного законодательства.

Этот законопроект пытается регулировать доступ к приложениям и создать равные условия для российских разработчиков в магазинах приложений.

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