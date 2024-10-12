Власти Нидерландов заменят светофоры из-за серьезной уязвимости

Правительство Нидерландов решило заменить тысячи светофоров после того, как исследователь выявил серьезную уязвимость, которая может быть использована злоумышленниками. Почти все светофоры в стране являются «умными» и могут распознавать дорожные условия.

Системы светофоров связаны с другими устройствами, что позволяет оптимизировать движение, но также увеличивает риски взлома. В 2020 году хакеры уже смогли манипулировать светофорами в нескольких городах, изменяя данные о движении.

В начале этого года инженер Алвин Пеппелс провел эксперимент и обнаружил, что можно управлять светофорами с помощью программно-определяемой радиостанции.

Он показал, что злоумышленники могут легко отправлять команды и изменять сигналы светофоров, используя специальные радиосигналы, предназначенные для экстренных служб.

Нидерландская система светофоров, известная как KAR, была создана для повышения безопасности, но Пеппелс смог найти способ её взлома.

Он сообщил о своей находке голландскому агентству по кибербезопасности, однако подробности держит в секрете, чтобы избежать злоупотреблений.

Министерство инфраструктуры подтвердило, что светофоры будут заменены на новые, которые будут подключены к интернету и не подвержены этой уязвимости. Однако процесс замены займет время и должен завершиться к 2030 году.

В то время как в Нидерландах модернизируются светофоры, в США ситуация значительно хуже: из 320 000 светофоров более 75% нуждаются в обновлении для улучшения функциональности.

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