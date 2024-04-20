Власти Китая заставили Apple удалить мессенджеры WhatsApp и Telegram из App Store

Apple была вынуждена удалить популярные мессенджеры и социальные сети, такие как Telegram, WhatsApp, Signal, Threads и Line, из китайской версии App Store.

Решение было принято после требования китайского правительства об удалении этих приложений, ссылаясь на угрозу национальной безопасности.

Apple заявила, что они обязаны соблюдать законы в странах, где они действуют, даже если они не согласны с ними. После удаления этих зарубежных сервисов, WeChat остается практически единственным способом коммуникации в Китае.

Эксперты считают, что это еще больше отрежет китайских граждан от остального мира, поскольку им остаются только китайские приложения.

Это происходит в то время, когда США также борются с китайскими сервисами, например, TikTok, и требуют их блокировки из-за обвинений в слежке за американскими гражданами.