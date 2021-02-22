Власти Китая хотят ограничить мощность беспроводных зарядных устройств для смартфонов

Власти Китая хотят ограничить мощность беспроводных зарядных устройств для смартфонов22.02.2021 07:03
На территории Китая готовят новый закон, который запретит использование мощных беспроводных зарядных устройств.
Согласно полученной информации, власти Китая намерены ограничить мощность беспроводных зарядных устройств для смартфонов, и уже ведется разработка соответствующего закона.
Если верить источнику, то в Поднебесной уже с 1 января 2022 года можно будет использовать только зарядки мощностью до 50 Вт.
Если этот так, то этот запрет приведет к отсутствию гонки среди производителей за выпуск самой мощной беспроводной зарядки.
Стоит отметить, что проект закона уже доступен для публичного обсуждения.
Помимо мощности зарядок в документе упомянули и диапазоны, в которых должны работать мобильные и портативные зарядные устройства.
В законопроекте указаны такие диапазоны: 1002–148,5 кГц, 6765–6795 кГц и 13553–13567 кГц.
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