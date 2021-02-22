Власти Китая хотят ограничить мощность беспроводных зарядных устройств для смартфонов

На территории Китая готовят новый закон, который запретит использование мощных беспроводных зарядных устройств.

Согласно полученной информации, власти Китая намерены ограничить мощность беспроводных зарядных устройств для смартфонов, и уже ведется разработка соответствующего закона.

Если верить источнику, то в Поднебесной уже с 1 января 2022 года можно будет использовать только зарядки мощностью до 50 Вт.

Если этот так, то этот запрет приведет к отсутствию гонки среди производителей за выпуск самой мощной беспроводной зарядки.

Стоит отметить, что проект закона уже доступен для публичного обсуждения.

Помимо мощности зарядок в документе упомянули и диапазоны, в которых должны работать мобильные и портативные зарядные устройства.

В законопроекте указаны такие диапазоны: 1002–148,5 кГц, 6765–6795 кГц и 13553–13567 кГц.