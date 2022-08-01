Власти Индонезии заблокировали в стране цифровые магазины Steam и EGS

В Индонезии перестали быть доступными для пользователей цифровые магазины Steam и Epic Games Store, а также многие другие.

Это связано с новым законом, который начал действовать в Индонезии и предполагает регистрацию в базе Министерства связи и информационных технологий страны (Kominfo).

По состоянию на 29 июля в базе зарегистрировались более 8,6 тыс. ресурсов, а те, кто этого не сдалал, были заблокированы. Среди таковых оказались Steam, Epic Games, Battle.Net, Ubisoft, EA, Nintendo, Origin, PayPal и ряд других.

Будут ли разработчики регистрироваться в базе непонятно, также как и не объясняют, зарегистрируют ли их после блокировки.