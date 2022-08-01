Главная » Новости

Власти Индонезии заблокировали в стране цифровые магазины Steam и EGS

На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

В Индонезии перестали быть доступными для пользователей цифровые магазины Steam и Epic Games Store, а также многие другие.

Это связано с новым законом, который начал действовать в Индонезии и предполагает регистрацию в базе Министерства связи и информационных технологий страны (Kominfo).

По состоянию на 29 июля в базе зарегистрировались более 8,6 тыс. ресурсов, а те, кто этого не сдалал, были заблокированы. Среди таковых оказались Steam, Epic Games, Battle.Net, Ubisoft, EA, Nintendo, Origin, PayPal и ряд других.

Будут ли разработчики регистрироваться в базе непонятно, также как и не объясняют, зарегистрируют ли их после блокировки.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.