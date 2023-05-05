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Власти Европы начинают жаловаться на еще невыпущенный Apple iPhone с USB-C

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В этом году выйдет iPhone 15 с разъёмом USB-C, на такой шаг Apple решилась после выхода в ЕС закона о запрете продаж устройств без единого зарядного разъёма.
Apple зарабатывает на сертификации кабелей с Lightning, а лишившись данного разъёма она потеряет часть прибыли, но как сообщили инсайдеры, компания нашла выход из данной ситуации.

Она ограничит скорость передачи данных и зарядки iPhone 15 при использовании не сертифицированного кабеля с USB-C.

Европейская комиссия решила предотвратить такой сценарий, и уже направила Apple предупреждение. Инициатором предупреждения стал член Европейской комиссии Тьерри Брето.

По последним слухам, в iOS 17 появится возможность установки сторонних приложений на смартфоны iPhone, но данная функция будет работать только в странах ЕС, и чтобы это исключение соблюдалось, разработчики выпустят специальную утилиту, которая будет определять местоположение смартфона и ограничивать или разрешать некоторые функции.

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