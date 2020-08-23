Владельцы смартфонов от бренда Redmi стали все чаще жаловаться в сети на проблему с камерами устройств.

В частности, владельцы жалуются на пыльные камеры в Xiaomi Redmi Note 9, что может быть связано с некачественной сборкой.

Дело в том, что в камеры смартфонов набивается пыль, а значит стекло не обеспечивает необходимый уровень герметичности.

Сейчас известно, что проблема наблюдается в аппаратах Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S, но пока ни одной жалобы от владельцев Redmi Note 9 Pro Max не поступило.

В самой компании ситуацию пока не прокомментировали.