Владельцы старых смартфонов на Android могут столкнуться с проблемами в 2021 году

Проблемы будут наблюдаться у владельцев смартфонов с установленной операционной системой до версии 7.1.1.

Как рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в интервью с агентством «Прайм», владельцы старых смартфонов на Android могут столкнуться с проблемами уже в 2021 году.

Это объясняется тем, что в сентябре будущего года сертификат DST Root X3 больше не будет действительным.

Этот сертификат не удалось продлить компаниям Let’s Encrypt и IdenTrust», поэтому порядка 200 млн сайтов по всему миру перестанут быть доступными для посещения со смартфонов с ОС Android 7.1.1 и более ранними версиями.

По предварительным подсчетам с проблемами могут столкнуться около 12,9% владельцев смартфонов. То есть этим владельцам придется менять старый гаджет на новый.