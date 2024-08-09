Владельцы стали жаловаться на выпадение линз камер в Samsung Galaxy Z Fold6 и Flip6

Проблемы с камерами Samsung Galaxy Z Fold6 и Flip6 вызывают беспокойство пользователей.

Пользователи складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold6 и Flip6 начали сообщать о проблемах с отклеиванием линз камер, как сообщает портал Mobiltelefon.

По информации от первых владельцев, линзы крепятся к корпусу с помощью клея, что приводит к их выпадению. Это не только ставит под угрозу защиту камер от пыли и грязи, но и вызывает сомнения в водозащите по стандарту IP48.

Хотя проблема пока не носит массовый характер, эксперты предупреждают, что изменения температуры могут ухудшить ситуацию. Главред Mobiltelefon Евгений Макаров отметил, что использование клея вместо интеграции линз в конструкцию задней крышки может привести к частым потерям.