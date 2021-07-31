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Владельцы стали жаловаться на треснувшие экраны новых ноутбуков MacBook

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В официальном сообществе Apple и на Reddit, а также в других социальных сетях начали жаловаться на треснувшие экраны MacBook Air, а также MacBook Pro с процессором Apple M1.
Жалобы появились в связи с тем, что в сервисном центре пользователям пришлось выполнять ремонт за собственные средства, так как специалисты заявили, что это не гарантийный случай.

Трещины на экранах у пользователей появляются в разных местах. Так, некоторые пишут, что они возникли при закрывании крышки, а другие их обнаружили, когда открыли крышку ноутбука.

Некоторые в соцсетях написали, что пользователи сами виноваты в трещинах, так как могли закрыть крышку не обратив внимание на мусор лежавший на клавиатуре или при резком открывании или закрывании за край экрана.

Один из пользователей полагает, что из-за у крышки слабая рамка, что и ведет к повреждению дисплея.

MacBook
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