Владельцы смартфонов Pixel с Android 14 лишились доступа к своим устройствам

Обнаружена ошибка в системе хранения данных в самой последней версии операционной системы Android 14. Эта проблема приводит к потере доступа некоторыми пользователями к их мобильным устройствам. Особенно пострадали те, кто использует несколько профилей, так как ошибка делает хранилище устройства недоступным. Изначально думалось, что проблема касается только модели Pixel 6, но позже выяснилось, что она затрагивает и другие устройства, обновленные до Android 14, такие как Pixel 6, 6a, 7, 7a, Pixel Fold и Pixel Tablet.

О данной проблеме было сообщено на трекере проблем Google и получено более 350 ответов, однако пока еще не поступило официального ответа от Google. Ошибка была отнесена к среднему приоритету, но до сих пор не была исправлена.

По всей видимости, ошибка связана с системой пользовательских профилей Android, которая предназначена для работы с несколькими пользователями и разделения рабочих и личных профилей. Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, сообщают о различных неполадках, включая застревание в процессе загрузки, постоянное отображение сообщения «Pixel запускается…», невозможность сделать скриншоты или использовать камеру, а также частые сбои в работе системного интерфейса и настроек. Основной профиль, как правило, является наиболее важным, но оказывается заблокированным, что делает устройство почти бесполезным для пользователя.