Владельцы складного Galaxy Z Fold 3 пожаловались на появление трещин на экране

Раскладные смартфоны от Samsung пользуются на рынке огромным спросом, компания больше всех продает смартфонов с гибким экраном.

Сейчас в сети жалуются на Samsung Galaxy Fold 3, так как у пользователей без причины стали появляться трещины на гибком экране, причем это происходит уже после гарантийного случая.

В основном повреждения возникают в середине основного дисплея и проходят через всю панель.

Поскольку гарантии на смартфон нет, в Samsung советуют обратится в сервисный центр для замены экрана, но в нем это стоит 800 долларов, что составляет около 70% от стоимости смартфона.

Все кто начал жаловаться на проблемы с гибким экраном сообщили, что пользовались устройством очень бережно и не роняли его.