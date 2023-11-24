Владельцы Samsung обвинили прошивку One UI 6 в поломке их смартфонов

Samsung выпустила обновление своей фирменной оболочки One UI 6.0 для своих смартфонов, и некоторые пользователи заметили, что их экраны начали выгорать после установки новой версии программного обеспечения, пишет портал iXBT.

Обычно выгорание экранов связано с физическими проблемами, а не с программными ошибками. Однако в данном случае причиной является отключение технологии Pixel Shift, которая предотвращает появление «остаточного изображения» на AMOLED-экранах. Эта технология смещает изображение с небольшим интервалом, чтобы равномерно распределить нагрузку на пиксели и продлить срок службы дисплея.

Пользователи обнаружили, что в предыдущей версии One UI 5.0 технология Pixel Shift работала корректно, в то время как в One UI 6.0 она была просто отключена. Это было подтверждено проведенным тестом.

На данный момент компания Samsung не прокомментировала эту проблему, и предположительно пользователи не могут самостоятельно активировать функцию Pixel Shift. Ожидается, что данная проблема будет устранена в ближайшем обновлении One UI.