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Владельцы Samsung Galaxy S23 Ultra пожаловались на неработающий Wi-Fi в смартфоне

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

На форуме Reddit уже появились жалобы на работу смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra.
Еще из «коробки» корейский флагманский смартфон работает с проблемами, и у него наблюдались постоянные сбои в работе Wi-Fi 6. Разработчики возникшую проблему не смогли решить обновлением.

Оказалось, что сбой возникает не во всех смартфонах, так как в некоторых беспроводной модуль работает нормально, а у других проблема наблюдается местами, в зависимости от места подключения.

К примеру на работе все может работать нормально, а дома возникать сбои. Единственное пока решение использовать другие стандарты подключения.

Samsung Galaxy S23 Ultra
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