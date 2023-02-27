Владельцы Samsung Galaxy S23 Ultra пожаловались на неработающий Wi-Fi в смартфоне

На форуме Reddit уже появились жалобы на работу смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra.

Еще из «коробки» корейский флагманский смартфон работает с проблемами, и у него наблюдались постоянные сбои в работе Wi-Fi 6. Разработчики возникшую проблему не смогли решить обновлением.

Оказалось, что сбой возникает не во всех смартфонах, так как в некоторых беспроводной модуль работает нормально, а у других проблема наблюдается местами, в зависимости от места подключения.

К примеру на работе все может работать нормально, а дома возникать сбои. Единственное пока решение использовать другие стандарты подключения.