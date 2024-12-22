Владельцы Samsung Galaxy S22 столкнулись с серьезными проблемами из-за One UI 6.1

После обновления до One UI 6.1 владельцы Samsung Galaxy S22 начали сообщать о серьезных проблемах с устройствами.

Среди них — зависания в бесконечном цикле загрузки и частые перезагрузки при включении Wi-Fi. Эти проблемы стали темой обсуждений на форумах, Reddit и в социальных сетях, где пользователи требуют объяснений от Samsung.

Многие телефоны зависают при загрузке, и попытки решить проблему, такие как очистка кэша и сброс к заводским настройкам, не помогают. Некоторые устройства перезагружаются при подключении к Wi-Fi, и это продолжается даже в безопасном режиме.

Сервисные центры связывают эти сбои с дефектами материнской платы, но пользователи сообщают о высокой стоимости ремонта — от 41 000 индийских рупий (около 483 долларов) в Индии до более чем 600 долларов в Великобритании. Многие получили отказ в гарантийном ремонте из-за мелких косметических повреждений.

Один владелец S22 Ultra потерял данные и потратил значительную сумму на ремонт, а другой недоумевает, почему его устройство без повреждений пострадало так же, как и другие. Несмотря на постоянные попытки устранения неполадок, проблемы сохраняются.

Samsung пока не ответила на жалобы пользователей, но многие ожидают официального заявления. Пользователи требуют бесплатного ремонта или возврата денег, и ситуация продолжает вызывать все больше недовольства.

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