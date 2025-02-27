Владельцы Samsung Galaxy Buds 3 Pro пожаловались на проблемы с наушниками

Наушники-вкладыши Galaxy Buds 3 Pro от Samsung разработали новый дизайн с «подсветкой лезвий», однако столкнулись с основными проблемами контроля качества.

Пользователи жаловались на хрупкость амбушюры, проблемы со звуком и, в частности, на неисправности при зарядке.

Многие владельцы сообщают, что один из наушников не заряжается, что проявляется в виде мигающего оранжевого индикатора на зарядной клавише и нажатия на зарядку.

Причины этой проблемы могут быть разнообразными, включая неисправность магнитного датчика. Одним из пользователей было предложено временное решение, заключающееся в поднесении наушников близко к футляру.

Другие пользователи обнаружили поврежденные контакты для зарядки. Проблема устраняется недавним обновлением программного обеспечения, которое могло спровоцировать неисправность.

Несмотря на наличие производственных дефектов, сервисные центры Samsung иногда обвиняют пользователей в повреждениях и требуют проведения ремонта, что также становится причиной недовольства.

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