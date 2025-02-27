Главная » Новости

Владельцы Samsung Galaxy Buds 3 Pro пожаловались на проблемы с наушниками

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Наушники-вкладыши Galaxy Buds 3 Pro от Samsung разработали новый дизайн с «подсветкой лезвий», однако столкнулись с основными проблемами контроля качества.

Владельцы Samsung Galaxy Buds 3 Pro пожаловались на проблемы с наушниками

Пользователи жаловались на хрупкость амбушюры, проблемы со звуком и, в частности, на неисправности при зарядке.

Многие владельцы сообщают, что один из наушников не заряжается, что проявляется в виде мигающего оранжевого индикатора на зарядной клавише и нажатия на зарядку.

Причины этой проблемы могут быть разнообразными, включая неисправность магнитного датчика. Одним из пользователей было предложено временное решение, заключающееся в поднесении наушников близко к футляру.

Другие пользователи обнаружили поврежденные контакты для зарядки. Проблема устраняется недавним обновлением программного обеспечения, которое могло спровоцировать неисправность.

Несмотря на наличие производственных дефектов, сервисные центры Samsung иногда обвиняют пользователей в повреждениях и требуют проведения ремонта, что также становится причиной недовольства.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.