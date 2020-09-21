Владельцы Redmi Note 9 Pro получили обновление до MIUI 12

Xiaomi предлагает пользователям новую версию MIUI 12 на этой неделе, которая должна появиться на всех устройствах в ближайшие дни.

Xiaomi наконец-то выпустила версию MIUI 12 для пользователей Redmi Note 9 Pro в Индии. Пользователи, которые впервые услышали о тестировании версии для своего устройства еще в августе, долго ждали. Но они будут рады узнать, что сейчас выходит стабильная версия. Обновление доступно по воздуху (OTA) для пользователей Redmi Note 9 Pro, которые могут испытать последнюю версию MIUI 12 на своем устройстве.

Новое обновление доступно с версией прошивки V12.0.1.0.QJWINXM, как указано в отчете. Обновление, скорее всего, будет развертываться поэтапно, поэтому лучше подождать несколько дней, чтобы увидеть, все ли получили его. Тем временем вы можете перейти в настройки своего телефона и проверить, доступно ли новое обновление программного обеспечения для вашего устройства.

Как ранее сообщала astera.ru, MIUI 12 также построен на базе операционной системы Android 10. Однако новая версия вносит изменения в интерфейс, а также добавляет множество функций, ориентированных на конфиденциальность. Новая версия MIUI — это шаг в правильном направлении от бренда. В конце концов, многочисленные отчеты о безопасности предполагают, что Xiaomi использует программное обеспечение MIUI для просмотра данных пользователей. И нет лучшего способа развеять эти опасения, чем сделать ОС надежной.