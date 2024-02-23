Владельцы пожаловались на проблемы в работе Bluetooth на iPhone 15

Пользователи iPhone 15 продолжают сталкиваться с проблемами подключения Bluetooth, которые появились с момента запуска этих устройств.

Обращения к службе поддержки Apple и сообщения на форумах MacRumors свидетельствуют о сохраняющихся проблемах при подключении к более старым Bluetooth-устройствам, таким как автомобильные системы и наушники. Некоторые жалобы также относятся к новым продуктам, включая AirPods.

Пользователи iPhone 15 сообщают о различных проблемах с Bluetooth, начиная от прерывания подключения к автомобильным системам до проблем с прослушиванием музыки и совершением звонков через наушники.

Жалобы о проблемах с Bluetooth поступают с октября 2023 года и продолжались на протяжении нескольких обновлений iOS, последние из которых связаны с iOS 17.3.1.

Несмотря на заявления Apple о предстоящих исправлениях в обновлениях iOS 17, пользователи продолжают сталкиваться с проблемами.

Пока неясно, в чем именно причина этих проблем, но они затрагивают как пользователей iPhone 15, так и iPhone 15 Pro.

Некоторым пользователям удалось решить проблему, заменив свои устройства, но для других типичные методы исправления, такие как перезагрузка или сброс настроек, не дали результатов.