Владельцы Pixel 3 заявили, что их телефоны ломаются без предупреждения

Все больше и больше владельцев Pixel 3 сталкиваются с проблемой, которая может сделать их телефоны бесполезными. Согласно с Ars Technica , растущее число пиксельных 3 и 3 пользователей XL на Google, IssueTracker , компании форумы поддержки и Reddit говорят , что их телефоны «замуровать» (то есть, став полностью отвечать на запросы) с практически без предупреждения. Устройства переходят в «режим аварийной загрузки» (EDL) Qualcomm, который даже не позволит вам восстановиться, установив новую прошивку обычными методами — вы не можете добраться до загрузчика, чтобы попробовать.

Неясно, что вызывает проблему, насколько она распространена и есть ли практическое решение, кроме замены данного телефона. Мы попросили Google дать комментарий. Ars размышляет о возможности аппаратной проблемы, такой как загрузочный цикл LG , хотя нет достаточных доказательств, чтобы окончательно указать на физический недостаток.

В любом случае, сообщения о возведении кирпича не являются хорошей новостью для владельцев Pixel 3. На многие из этих телефонов либо не действует гарантия, либо они близки к потере гарантии. Возможно, вам придется оплатить ремонт или новое устройство не по вашей вине. Google действительно продлил некоторые гарантии Pixel 4, чтобы покрыть известные проблемы с этими телефонами, поэтому есть шанс, что компания может сделать то же самое здесь и предоставить бесплатные решения.