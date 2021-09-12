Владельцы MacBook M1 судятся с Apple за треснувшие экраны

Было подано несколько жалоб на то, что дисплеи Apple MacBook M1 трескаются при нормальном использовании. M1 MacBook Air и M1 MacBook Pro оба включены в этот необычный вопрос растрескиванию. Однако Apple до сих пор отказывается брать на себя ответственность.

Как сообщает 9to5Mac, проблема началась, когда владельцы MacBook M1 заметили, что их экраны трескаются при открытии и закрытии крышек ноутбуков. Такие жалобы заполнены множеством веток в сообществах поддержки Apple и Reddit . Пользователи также сообщили, что трещины просто были на месте, когда они в следующий раз использовали машину после того, как ее положили.

Apple, однако, все еще не убеждена, обвиняя трещины в случайном повреждении во время обращения. Видя, как технологический гигант решает проблему, вопрос был передан в юридическую фирму Migliaccio & Rathod LLP.

Согласно расследованию , проведенному юридической фирмой , «многие пользователи утверждают, что открывали свои устройства из закрытого положения, не оказывая чрезмерного давления, только для того, чтобы обнаружить серьезные трещины на дисплее сетчатки глаза, часто сопровождаемые черными полосами, бегущими по экрану. Другие сообщают, что трещина возникла после простой регулировки угла обзора экрана. Ни в одном из этих случаев разумный потребитель не ожидал бы, что такая деятельность приведет к повреждению его устройства, не говоря уже о том, чтобы вызвать трещину на экране, которая ухудшит его функциональность ».

В некоторых случаях компания ремонтировала экраны, ничего не заряжая. Однако другим клиентам повезло меньше. Компания взимала с многих этих потребителей от 300 до 800 долларов за замену дисплея. Они также заявили, что причиной необычного растрескивания стали небольшие осколки мусора, которым удалось попасть между экраном и клавиатурой.

«К сожалению, служба поддержки Apple не восприняла эти жалобы. Пользователи жалуются, что представители Apple настаивают на том, что виновником является небольшой предмет или частица, которая застревает между клавиатурой и экраном при его закрытии, даже если это объяснение полностью противоречит опыту пользователей », — говорят Migliaccio & Rathod LLP.

Однако владельцы MacBook M1 не удовлетворились претензиями Apple и обратились в суд. Юридическая фирма сообщает: «Migliaccio & Rathod LLP в настоящее время расследует распространенные сообщения Apple о том, что дисплей Retina в их недавней линейке ноутбуков MacBook M1 уязвим для трещин на экране при нормальном использовании. Многие подозревают, что дисплей просто недостаточно прочен, чтобы выдерживать нормальное давление при открытии, закрытии или регулировке его положения — проблема, для которой Apple не предусмотрела никаких предупреждений. Как бы то ни было, у пользователей нет выбора, кроме как потратить более 600 долларов на ремонт дисплея, без гарантии, что трещина на экране не повторится позже ».