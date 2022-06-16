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Владельцы банковских карт «Мир» смогут оплачивать покупки с помощью QR-кода на смартфоне

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В России запустят новый метод оплаты покупок на кассе магазинов.

Он начнет работать с 25 октября, причем для его использования нужно быть держателем карты «Мир».

Как стало известно из бюллетени национальной платежной системы, оплата на кассах будет осуществляться через индивидуальный QR-код, который можно будет получить через банковское приложение или в сервисе MirPay.

Оплата будет максимально простая — кассир будет сканировать индивидуальный QR-код пользователя на экране смартфона.

Такой метод оплаты будет значительно проще, чем существующий способ оплаты в системе быстрых платежей.

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