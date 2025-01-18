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Владельцы iPhone сталкиваются с багом, из-за которого скриншоты становятся красными

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

На устройствах iPhone с iOS 18 возникла странная проблема: при создании скриншотов изображения становятся перенасыщенно-красными.

Владельцы iPhone сталкиваются с багом, из-за которого скриншоты становятся красными

Для того чтобы воспроизвести этот баг, нужно сделать несколько скриншотов одного и того же фото, повторяя процесс 3-7 раз.

Проблема, скорее всего, связана с ошибками в алгоритмах обработки изображений. Баг был замечен на моделях iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro Max, что говорит о том, что он затрагивает все устройства с новой операционной системой.

Пользователи начали активно обсуждать этот случай, который сначала стал популярным в Китае, а затем распространился по всему миру.

Apple пока не прокомментировала ситуацию, но, вероятно, проблема будет исправлена в будущих обновлениях iOS.

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