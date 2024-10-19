Владельцы iPhone 16 массово стали жаловаться на проблемы с аккумулятором

Пользователи iPhone 16 начали массово жаловаться на проблемы с батареей. Энергоэффективность новых моделей значительно ниже, чем у предыдущих Pro-версий, и телефоны теряют 10–15% заряда за ночь, даже когда не используются.

Согласно информации от MacRumors, многие владельцы iPhone отмечают резкое сокращение времени автономной работы, особенно это касается 16 серии и старых моделей, обновленных до iOS 18.

Специалисты связывают потерю заряда с фоновыми процессами, однако точные причины не определены. Проблема была замечена еще во время бета-тестирования iOS 18, хотя тогда ситуация была не такой критичной.

В попытке разобраться с ситуацией, энтузиасты провели эксперимент, сравнив iPhone 14 Pro и 16 Pro. Они использовали оба устройства с одинаковой интенсивностью и обнаружили, что за 36 часов флагман потерял 42% заряда, в то время как более старый смартфон — лишь 15%.

Попытки пользователей решить проблему путем отключения функций, таких как ProMotion, Always On display, фоновое обновление приложений и виджеты, не дали значительных результатов. Хотя некоторые меры временно улучшили ситуацию, в итоге все вернулось к прежнему состоянию.