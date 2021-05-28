Владельцы Apple Watch Series 3 вынуждены выполнять восстановление при обновлении из-за ограничений хранилища

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.46 EUR/RUB: 89.66 BTC/USD: 8756.9

28 июня : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

NVIDIA не хочет повторить ошибки Google Stadia с GeForce Now

По словам представителя сервиса GeForce Now, сейчас рассматривается решение об отказе от покупки временных эксклюзивов.

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Колонка эксперта

Эксперты рассказали, как можно сушить утопленный смартфон

Эксперты советуют утопленный смартфон как можно быстрее открыть, вынуть аккумулятор и удалить воду с помощью спирта и зубной щетки.

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Статьи

Обзоры рынков

Владельцы Apple Watch Series 3 вынуждены выполнять восстановление при обновлении из-за ограничений хранилища

28.05.2021 12:11

Версия Apple Watch Series 3 только с GPS имеет только 8 ГБ внутренней памяти, что ограничивает объем доступного места для обновлений программного обеспечения.

Решение Apple для этой проблемы состоит в том, чтобы стереть Apple Watch Series 3 и начать все заново с резервной копии всякий раз, когда требуется обновление.

Как пишет Астера, до обновления iOS 14.6 владельцы Apple Watch Series 3, которые пытались установить новые версии watchOS, постоянно сталкивались с проблемой нехватки места для загрузки и установки нового программного обеспечения.

Вместо того, чтобы требовать от пользователей очищать свои Apple Watch от приложений и мультимедиа, iOS 14.6 предлагает пользователям пройти дополнительный этап отключения и повторного сопряжения.

Чтобы установить обновление watchOS, отключите Apple Watch от пары и снова выполните сопряжение в приложении Apple Watch на вашем iPhone,

— говорится в уведомлении, которое получают владельцы Apple Watch Series 3. Всплывающее окно показано ниже на португальском языке.

Владельцы Apple Watch Series 3 вынуждены выполнять восстановление при обновлении из-за ограничений хранилища

Стоит отметить, что до этого обновления Apple действительно рекомендовала отключать и повторно создавать пары для владельцев Apple Watch Series 3, испытывающих проблемы, но теперь это, похоже, является частью процесса установки.

Учитывая возраст Apple Watch Series 3, ограниченное пространство для хранения и дополнительный шаг для установки нового программного обеспечения, вполне вероятно, что Apple планирует прекратить выпуск Apple Watch Series 3, вероятно, когда новые модели Apple Watch будут выпущены в конце этого года. Apple в настоящее время все еще продает его как недорогой вариант, но мы не рекомендуем покупать его вместо Series 6 или Apple Watch SE, которые оснащены гораздо более новыми технологиями.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги