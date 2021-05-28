Владельцы Apple Watch Series 3 вынуждены выполнять восстановление при обновлении из-за ограничений хранилища

Версия Apple Watch Series 3 только с GPS имеет только 8 ГБ внутренней памяти, что ограничивает объем доступного места для обновлений программного обеспечения.

Решение Apple для этой проблемы состоит в том, чтобы стереть Apple Watch Series 3 и начать все заново с резервной копии всякий раз, когда требуется обновление.

Как пишет Астера, до обновления iOS 14.6 владельцы Apple Watch Series 3, которые пытались установить новые версии watchOS, постоянно сталкивались с проблемой нехватки места для загрузки и установки нового программного обеспечения.

Вместо того, чтобы требовать от пользователей очищать свои Apple Watch от приложений и мультимедиа, iOS 14.6 предлагает пользователям пройти дополнительный этап отключения и повторного сопряжения.

Чтобы установить обновление watchOS, отключите Apple Watch от пары и снова выполните сопряжение в приложении Apple Watch на вашем iPhone,

— говорится в уведомлении, которое получают владельцы Apple Watch Series 3. Всплывающее окно показано ниже на португальском языке.

Стоит отметить, что до этого обновления Apple действительно рекомендовала отключать и повторно создавать пары для владельцев Apple Watch Series 3, испытывающих проблемы, но теперь это, похоже, является частью процесса установки.

Учитывая возраст Apple Watch Series 3, ограниченное пространство для хранения и дополнительный шаг для установки нового программного обеспечения, вполне вероятно, что Apple планирует прекратить выпуск Apple Watch Series 3, вероятно, когда новые модели Apple Watch будут выпущены в конце этого года. Apple в настоящее время все еще продает его как недорогой вариант, но мы не рекомендуем покупать его вместо Series 6 или Apple Watch SE, которые оснащены гораздо более новыми технологиями.