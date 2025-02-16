Владельцев iPhone призвали изменить настройки Wi-Fi в целях безопасности

Агентство национальной безопасности предупредило, что настройки по умолчанию на iPhone могут сделать личные данные уязвимыми для киберпреступников.

Основная угроза исходит от функции автоматического подключения к общедоступным Wi-Fi сетям, что может позволить хакерам перехватывать информацию.

Чтобы защитить себя, рекомендуется отключить автоматическое подключение в Настройках Wi-Fi, выбрав опции «Отключить» или «Спросить». Также рекомендуется отключать Wi-Fi, когда вы выходите из дома.

Кроме того, пользователи должны отключать Bluetooth, если он не используется, чтобы избежать атак типа BlueBorne. Если вы больше не планируете использовать определённые сети, их можно удалить через Настройки Wi-Fi.

Будьте внимательны к сетям с похожими названиями на реальные заведения, так как это могут быть поддельные сети, созданные для кражи личных данных.

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