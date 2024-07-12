Владельцам китайских телефонов пяти брендов стала доступна бесплатная спутниковая связь

Но распространяется эта акция только на территории КНР…

China Telecom предложила новую программу, которая дает возможность пользователям определенных моделей смартфонов получить годовую бесплатную пробную версию спутниковой связи. Эта программа предназначена для владельцев смартфонов Huawei, Honor, Xiaomi, OPPO и Vivo.

По информации, полученной от пользователей через Huawei Central, China Telecom уведомляет своих клиентов о данном предложении посредством SMS-сообщений. Сообщение гласит: «Получите бесплатную спутниковую связь на протяжении всего года!»

Бесплатный план предоставляет пользователям 2 минуты бесплатных исходящих звонков через спутник каждый месяц. Обычно такие звонки через спутниковую связь от China Telecom стоят 9 юаней в месяц.

Для подписки на годовую бесплатную пробную версию пользователи должны ответить на SMS-сообщение с определенным кодом. Это позволит собрать информацию о пользователе и активировать услугу.

Вот список смартфонов, которые в настоящее время поддерживают бесплатную пробную версию спутниковой связи:

Huawei Pura 70 Ultra

Huawei Pura 70 Pro+

Huawei Mate 60 Pro

Honor Magic 6 Ultimate

Honor Magic 6 Pro

Xiaomi 14 Ultra

OPPO Find X7 Ultra

Vivo X100 Ultra

Бесплатная пробная версия позволяет пользователям совершать и принимать звонки через спутник в условиях недостаточного сотового покрытия или при его отсутствии.

Важно отметить, что хотя бесплатная пробная версия включает голосовые вызовы, отправка текстовых сообщений является отдельной услугой, которая взимается ежемесячно и стоит 10 юаней.

Пользователям, активировавшим бесплатную пробную версию, необходимо самостоятельно отменить услугу отправки текстовых сообщений, если они не собираются использовать ее после истечения пробного периода.

China Telecom запустила услугу прямого подключения смартфонов к спутнику в сентябре 2023 года. Это позволяет пользователям совместимых телефонов и SIM-карт от China Telecom активировать спутниковые функции для SMS и голосовых вызовов, даже если у них нет доступа к сотовой сети.

Стандартная услуга предоставляется за ежемесячную плату в размере 10 юаней, но пользователи также могут выбрать различные пакеты с разным количеством минут разговора.

Источник: gizmochina