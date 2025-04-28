Владелец TikTok ведет переговоры о строительстве ЦОД в Бразилии

Компания ByteDance, владелец TikTok, ведет переговоры о строительстве центра обработки данных в Бразилии, сообщили источники агентству Reuters. Новый объект планируется разместить в портовом комплексе Песем в штате Сеара на северо-восточном побережье страны.

Переговоры о партнерстве ByteDance ведет с производителем возобновляемой энергии Casa dos Ventos. Предполагается, что на первом этапе мощность центра составит 300 мегаватт, а в дальнейшем проект может быть расширен до 900 мегаватт, с возможным увеличением общего энергопотребления до 1 гигаватта.

Бразилия активно позиционирует себя как мировой центр индустрии обработки данных, опираясь на обширные запасы возобновляемых источников энергии. Регион Песем выбран благодаря близости к станциям выхода подводных кабелей на берег и высокой концентрации ветроэнергетических мощностей.

В феврале ByteDance уже объявила о планах инвестировать 8,8 млрд долларов в развитие центров обработки данных в Таиланде в течение пяти лет. Строительство объекта в Бразилии укрепит позиции китайской компании в Западном полушарии.

Casa dos Ventos, в 2022 году заключившая партнерство с TotalEnergies в области ветроэнергетики, подтвердила намерение развивать в Песеме крупнейший в стране проект центра обработки данных и зеленого водорода, работающего на базе возобновляемых источников энергии. При этом компания изучает возможности сотрудничества с различными партнерами, способными поддержать реализацию проекта.

Национальный сетевой оператор Бразилии (ONS) первоначально отклонил запрос Casa dos Ventos на подключение объекта к сети из-за высоких требований к стабильности энергоснабжения, однако в настоящее время Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии рассматривает возможность увеличения сетевых мощностей для поддержки центров обработки данных в регионе.

ByteDance, TikTok и Casa dos Ventos пока официально не комментируют ход переговоров.