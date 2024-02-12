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Владелец Nokia будет выпускать смартфоны под собственным брендом

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Компания HMD, владеющая брендом Nokia, подтвердила свои планы по выпуску смартфонов под собственным брендом, ожидается не менее девяти моделей.

Недавно инсайдеры раскрыли дизайн одной модели, теперь в Geekbench были замечены еще две модели под брендом HMD. Их кодовые названия Legend и LegendPro, они созданы на базе бюджетного процессора Unisoc T606, и отличаются только объёмом оперативной памяти.

Отмечается что в LegendPro будет 8 ГБ оперативной памяти, в Legend установят всего 4 ГБ памяти, что сейчас является минимальным размером для нормальной работы операционной системы Android 14. Другой информации про Legend и LegendPro пока нет.

Сетевой источник также сообщил, что в линейке HMD будет аппараты с камерой на 108 Мп и оптической стабилизацией. Ранее авторитетный сетевой информатор Эван Бласс писал, что в HMD своим смартфонам присвоила кодовые названия Pulse, Pulse+, PulsePro и Legend.

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