Владелец Nokia будет выпускать смартфоны под собственным брендом

Компания HMD, владеющая брендом Nokia, подтвердила свои планы по выпуску смартфонов под собственным брендом, ожидается не менее девяти моделей.

Недавно инсайдеры раскрыли дизайн одной модели, теперь в Geekbench были замечены еще две модели под брендом HMD. Их кодовые названия Legend и LegendPro, они созданы на базе бюджетного процессора Unisoc T606, и отличаются только объёмом оперативной памяти.

Отмечается что в LegendPro будет 8 ГБ оперативной памяти, в Legend установят всего 4 ГБ памяти, что сейчас является минимальным размером для нормальной работы операционной системы Android 14. Другой информации про Legend и LegendPro пока нет.

Сетевой источник также сообщил, что в линейке HMD будет аппараты с камерой на 108 Мп и оптической стабилизацией. Ранее авторитетный сетевой информатор Эван Бласс писал, что в HMD своим смартфонам присвоила кодовые названия Pulse, Pulse+, PulsePro и Legend.