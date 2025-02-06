Владелец Google Pixel 9 Pro пожаловался на отслаивание камеры

Пользователь смартфона Google Pixel 9 Pro сообщил о проблеме с отслаиванием задней камеры, несмотря на то, что устройство использовалось в защитном чехле с момента покупки.

На Reddit он опубликовал фотографию, на которой видно, что одна сторона камеры начинает отделяться от корпуса.

По словам владельца, смартфон несколько раз попадал в воду, что могло ослабить клей, удерживающий камеру. Он отметил, что при использовании Pixel 7 Pro таких проблем не возникало.

Пользователь выразил недовольство по поводу качества сборки Pixel 9 Pro, хотя ему нравится остальная часть устройства. Эта ситуация не уникальна, так как другие владельцы также сообщали о схожих неисправностях.