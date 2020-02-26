Владелец Berkshire Hathaway назвал Apple лучшим бизнесом в мире

Миллиардер Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC заявил, что Apple является лучшим бизнесом, который он когда-либо видел.

Баффетту принадлежит управляющая компания Berkshire Hathaway, а в ее владении 5,5% акций Apple, при этом миллиардер признает, что должен был раньше оценить «яблочную» компанию по достоинству.

Миллиардер также недавно рассказал, что сменил свой смартфон от компании Samsung, на новую модель iPhone, при этом он не используют все возможности нового устройства, а как и большинство людей только совершает звонки.

Помимо восхищения от компании Apple, Баффетт прокомментировал вспышку коронавируса в Китае.

По его словам, эпидемия не должна повлиять на инвесторов. Что касается о влиянии опасной пневмонии на саму Berkshire Hathaway, то компания как правило покупает бизнес с целью владения им 20 или 30 лет, а за это время коронавирус не изменит прогноз.