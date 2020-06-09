«ВКонтакте» запустила систему распознавания аудиосообщений

В социальной сети ВКонтакте на следующей неделе начнет работать новая полезная функция, которую пока тестируют у ряда пользователей.

Разработчики социальной сети научили переводить голосовые сообщения в текстовые.

Для перевода речи в текст была разработана многомодульная нейросеть, которая будет учитывать сленг, заниматься подбором слов и расстановкой знаков препинания.

Нейросеть станет самым высоконагруженным сервисом по распознаванию речи, которую уже протестировали, и в течение недели новую возможность откроют для всех.

Преобразование голосовых сообщений пока будет работать только в мобильных приложениях, а в дальнейшем функцию запустят и в веб-версии «ВКонтакте».