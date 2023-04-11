ВКонтакте запустила умный подбор коротких видеороликов с учетом настроения

Короткие видео в социальной сети можно подобрать под настроение, для этого нужно выбрать соответствующую кнопку и наслаждаться просмотром.

VK Клипы разработали новую технологию подбора роликов в ленте пользователя, для этого создан специальный конструктор предпочтений.

Через него пользователь может выбрать, какие ролики он хочет просматривать, а также каких авторов.

Настройки будут действовать в течение часа, если пользователь через час снова посетит раздел «Клипы», то ему будет демонстрироваться стандартная подборка клипов.

Все нововведения будут внедрятся постепенно, разработчики обещают доступ к конструктору настройки ленты открыть в течение недели.