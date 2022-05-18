Компания «ВКонтакте» запустила мобильное приложение для общения «VK Мессенджер»

«VK Мессенджер» работает отдельно от социальной сети «ВКонтакте» и через него можно создавать групповые чаты более чем на тысячу человек.

Как сказала генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова»:

«Новое приложение отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев».

Новый российский мессенджер позволяет пользователям отправлять исчезающие сообщения, аудио и видео файлы, а также передавать файлы размером до 2 ГБ. Также через «VK Мессенджер» можно совершать денежные переводы.

Разработчики наделили мессенджер функциями, которые отсутствуют в социальной сети, среди них возможность скрывать последнюю активность, создавать фантом-чаты (в них сообщения исчезают через указанное время), менять размер шрифта и оформление чата и самого мессенджера.

Пока «VK Мессенджер» находится в бета-версии.