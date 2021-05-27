«ВКонтакте» стала первой в мире социальной сетью с голосовым управлением

В самую популярную в России социальную сеть внедрили голосового помощника. Как заявили в пресс-службе «ВКонтакте», подобное решение еще никто не применял в мире.

«ВКонтакте» получила голосового помощника Маруся от Mail.ru, которую можно найти во вкладке «Сервисы».

Для активации голосового помощника достаточно нажать на значок. Маруся в соцсети позволяет запускать музыку, подкасты, искать пользователей, совершать звонки друзьям и д.р.

Причем голосовая система по мере использования будет обучаться, а также пользователи могут назначать специальные действие.

Помимо этого, владельцы бизнеса могут обучать Марусю для поиска товара на страничке компании.

В пресс-службе отметили, что Маруся может работать не только с соцсетью «ВКонтакте», но также и другими сервисами, входящими в экосистему Mail.ru.