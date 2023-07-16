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ВКонтакте предложила функцию текстовой расшифровки видеосообщений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

В «VK Мессенджере» появились новые функции, среди них расшифровка видеосообщений, причем для этого используется сразу три нейросети.
Команда социальной сети «ВКонтакте» рассказала, как работает перевод видеособщения в текст, для этого задействовали сразу три нейросети.

Одна распознает звуки и выделяет голос, вторая преобразовывает голос в текст, третья уже разделяет текст в предложения и определяет паузы.

Систему обучали на субтитрах фильмов, поэтому технология распознает ненормативную лексику и неразборчивый голос.

Новая функция уже доступна для пользователей приложения на Android-устройствах, в веб-версии web.vk.me и учебном профиле «Сферум». Позже нововведение доберется до iOS устройств.

Также команда разработчиков в приложение добавила возможность записывать видео до трех минут, расширила формы видеосообщений, стали доступны звезды и котенок, а также интегрировали анимированные реакции в чатах.

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