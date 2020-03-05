«ВКонтакте» начала тестировать преобразование голосовых сообщений в текст

Разработчики самой крупной в России социальной сети приступили к тестированию новой функции.

Пресс-центр «ВКонтакте» сообщил, что сейчас ведется тестирование системы, которая позволит голосовые сообщения преобразовывать в текстовые.

Новая функция сейчас доступна участникам программы VK Testers, причем распознавание голоса будет работать только на русском языке.

Воспользоваться новой функцией могут только пользователи iOS-устройств, а для распознавания голоса «ВКонтакте» пока используют сторонние технологии, и это сделано для того, что дать оценку эффективности функции.

Позже планируется использовать систему собственной разработки, и она даже сможет распознавать русскоязычный сленг, а в дальнейшем эта нейросеть станет основой для функции поиска по голосовым сообщениям.