«ВКонтакте» начала тестировать преобразование голосовых сообщений в текст

Меню
Поиск

USD/RUB: 66.08 EUR/RUB: 73.74 BTC/USD: 8756.9

5 апреля : четверг

ТОП новости

Интервью

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

«ВКонтакте» начала тестировать преобразование голосовых сообщений в текст

05.03.2020 08:02

Разработчики самой крупной в России социальной сети приступили к тестированию новой функции.
Пресс-центр «ВКонтакте» сообщил, что сейчас ведется тестирование системы, которая позволит голосовые сообщения преобразовывать в текстовые.

Новая функция сейчас доступна участникам программы VK Testers, причем распознавание голоса будет работать только на русском языке.

Воспользоваться новой функцией могут только пользователи iOS-устройств, а для распознавания голоса «ВКонтакте» пока используют сторонние технологии, и это сделано для того, что дать оценку эффективности функции.

Позже планируется использовать систему собственной разработки, и она даже сможет распознавать русскоязычный сленг, а в дальнейшем эта нейросеть станет основой для функции поиска по голосовым сообщениям.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги