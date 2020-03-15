Включенный смартфон Meizu 17 показали на первых «живых» фото

Meizu после финансовых проблем постепенно восстанавливается и начинает снова осваивать рынки, с которых ранее ушла. Также китайский производитель готовит новый флагманский смартфон Meizu 17.

Недавно в сети был опубликован снимок включенного будущего флагмана, и на фотографии можно увидеть очень оригинальное решение использования места вокруг врезанной в экран фронтальной камеры.

Сам модуль расположили в правом левом углу, а вокруг отверстия камеры реализовали индикацию уровня заряда батареи. Также рядом можно увидеть процентное отображение заряда аккумулятора.

Meizu 17 создан на базе флагманского процессора Snapdragon 865, а память у смартфона будет самая новая — LPDDR5 и UFS 3.0.

Помимо этого китайский смартфон получит дисплей с частотой обновления 90 Гц, модуль NFC и WiFi 6.